Пацієнт Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень помер через те, що йому не могли своєчасно діагностувати пневмонію

Франківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності двох лікарів КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» Галину Одноріг та Тараса Хому, обвинувачених у неналежному виконанні обов’язків, що спричинило смерть пацієнта. Суд закрив справу у зв’язку із завершенням термінів давності.

За матеріалами справи, у березні 2015 року лікуюча лікарка Галина Одноріг та завідувач стаціонарного відділення КНП ЛОР «Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень» Тарас Хома не змогли своєчасно діагностувати у наркозалежного пацієнта захворювання органів дихання – двобічну бронхопневмонію – та не призначили йому належне лікування. Відповідно до висновків судово-медичних експертиз, через це стан хворого значно погіршився й він помер. Експерти зазначили, що при вчасному діагностуванні та при своєчасному проведенні адекватної антибіотикотерапії смертельного наслідку можна було уникнути.

За фактом смерті пацієнта обоє лікарів отримали обвинувачення в неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 ККУ).

У підготовчому судовому засіданні обвинувачені своєї вини не визнали. Вони подали клопотання про закриття кримінального провадження стосовного них у зв’язку із закінченням строків давності.

Суддя Олександр Величко задовольнив згадане клопотання. Ухвалою 22 січня цього року суд закрив кримінальне провадження, а Галину Одноріг та Тараса Хому звільнив від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.