Олег Дуда (у центрі) і володарі "Ордена Святого Пантелеймона - Андрій Гоцуленко (зліва) і Дмитро Бешлей

У середу, 9 серпня, у день Святого Пантелеймона у Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення найкращих медичних працівників України та нагородження їх орденами та медалями Святого Пантелеймона за професіоналізм та милосердя. Цього року цю відзнаку отримало два переможці з Львівщини.

Нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована міністерством охорони здоров'я у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Її ще називають «Оскаром» у медицині.

Щороку у день Святого Пантелеймона відзнаку за особливі досягнення та служіння людям вручають найкращим медикам України. Цього року Львівщина має аж два переможці, яких нагороджено «Орденом Святого Пантелеймона» – кардіохірург Дмитро Бешлей і хірург Андрій Гоцуленко.

«Цьогоріч Львівщина пишається одразу двома переможцями, які отримали відзнаки за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу і незалежність України у війні з російським агресором», – сказано у повідомленні.

Зліва направо: Андрій Гоцуленко, владика Епіфіаній, Олег Дуда і Дмитро Бешлей

Довідка:

Дмитро Бешлей – єдиний в Україні лікар, який став кавалером медалі та «Ордену Святого Пантелеймона». У 2018 році він отримав медаль і цього року – орден. До 22 лютого 2023 року Дмитро Бешлей працював кардіохірургом у Львівські йобласній клінічній лікарні. Він перший в Україні виконав протезування аортального клапана з міні-стернотомного доступу. Перший на західних теренах України провів транскатетерну імплантацію аортального клапана (TAVI), є ініціатор створення Україно-Польського центру серця «Львів» для розширення доступу українців до високоякісної медицини. Після повномасштабного вторгнення він працює у мобільному шпиталі на Донеччині.

Андрій Гоцуленко, заслужений лікар України, керівник Центру хірургії Першого ТМО м. Львова. Основним досягненням 2022 року для нього стала перша самостійна трансплантація печінки у Львові від посмертного донора. Станом на сьогодні вже виконано понад 20 трансплантацій печінки. За 2022 рік виконав понад 500 операційних втручань, більшвсть з яких – реконструктивні операції на органах шлунково-кишкового тракту постраждалим від війни військовим та цивільним.

Почесну подяку від поважної ради «Ордену Святого Пантелеймона» отримав і голова регіональної ради Львівської області, заступник директора Львівського регіонального онкоцентру Олег Дуда.