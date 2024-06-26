Двох львів'ян засудили до двох років умовного покарання за грабіж та викрадення буковинця. Чоловіки приїхали в Чернівці і запропонували місцевому жителю створити онлайн-магазин. Під приводом розмови вони заманили його в свій автомобіль і вивезли в невідомому напрямку. Під час поїздки зловмисники представилися співробітниками Департаменту боротьби з організованою злочинністю, погрожували, били та вимагали заплатити їм 30 тис. доларів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє жителів Львова, Богдан Согор та Євген Звягін, та ще один чоловік, який наразі не встановлений слідством, домовилися між собою поїхати в Чернівці і вимагати в постраждалого гроші. Для цього зловмисники в соціальних мережах дізналися інформацію, що чернівчанин займається бізнесом і продає туристичне спорядження. Один з підозрюваних зателефонував до чоловіка і запропонував свою допомогу і створенні онлайн-магазину із продажу спорядження. Житель Чернівців погодився на зустріч.

Приблизно о 13:00 13 січня 2020 року обвинувачені приїхали на домовлене місце зустрічі. Постраждалий вийшов до них, і після короткої розмови чоловіки запропонували йому сісти в їх автомобіль марки Mercedes-Benz Viano. Вже в салоні авто до потерпілого чоловіки почали застосовувати психологічний тиск і вимагати від нього 30 тис. доларів. Обвинувачені представилися працівниками управління боротьби з організованою злочинністю і показали посвідчення. Далі зазначили, що якщо він не віддасть гроші, то вони поб’ють його. Як доказ один з зловмисників кілька разів вдарив його кулаком по голові.

Житель Чернівців погодився їм перерахувати гроші з власної банківської картки. «В автомобілі потерпілий просив відпустити його на волю, однак його слова ігнорувалися. Натомість викрадачі застосовували до нього час від часу фізичне насильство та погрози. Далі обвинувачені виїхали з міста та почали рухатись в сторону села Мамаївці Кіцманського району. Під час руху чоловіки, використовуючи мобільний телефон, примусили потерпілого збільшити кредитний ліміт на банківській картці та разом з іншою банківською платіжною карткою передати їх одній з невстановлених осіб та повідомити PIN-коди карток», – йдеться у вироку Садгірського районного суду від 11 червня.

Загалом з карток зловмисники зняли понад 21 тис. грн, а після того відпустили чоловіка. В суді потерпілий розповів, що зустрівся із зловмисниками на площі Соборній у Чернівцях. Попередньо чоловіки представилися, що вони приїхали з Івано-Франківська і запропонували йому співпрацю в інтернеті. Його запросили до автомобіля, а після того, коли він сів в салон, викрали його.

«Двоє з присутніх пред’явили потерпілому посвідчення та представились, що вони з “управління боротьби з організованою злочинністю”, після чого наказали дістати все з кишень для перевірки. Потерпілий дістав з кишень гаманець, ключі і мобільний телефон, після чого присутні особи відібрали дане майно. Після того як потерпілий почав розпитувати вказаних осіб про підстави для таких дій, один із чоловіків завдав йому удару в обличчя», – йдеться у вироку суду.

Чернівчанин зазначив також, що його утримували в автомобілі проти його волі, не дозволяли вийти, завдавали ударів, вчиняли фізичний та психологічний тиск. Разом із тим, станом на момент суду, обвинувачені у повному обсязі відшкодували йому завдану матеріальну шкоду, а тому майнових вимог до обвинувачених у нього немає.

В суді обвинувачені щиро розкаялися, зазначили, що вони активно допомагають ЗСУ, а один з них є багатодітним батьком, який на утриманні має трьох неповнолітніх дітей. Також Богдан Согор та Євген Звягін просили вибачення у потерпілого і додали, що усвідомили свій негативний вчинок.

Суддя Світлана Мілінчук визнала винним двох обвинувачених в грабежі і незаконному позбавленні волі людини, присудила їх по 5 років ув’язнення. Однак, зважаючи, на пом’якшуючі обставини та активну допомогу ЗСУ, львів’яни отримали по 2 роки умовного покарання кожен. На вирок можна подати апеляційну скаргу.