Цю нагороду ще називають медичним Оскаром в медицині

У понеділок, 9 серпня, у день Святого Пантелеймона у Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення найкращих медичних працівників України та нагородження їх орденами та медалями Святого Пантелеймона за професіоналізм та милосердя.

Такі урочистості в Україні відбуваються вже п’ятий рік поспіль. Нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована міністерством охорони здоров'я у 2009 році і з 2017 року є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя в Україні. Її ще називають «Оскаром» у медицині.

Цього року журі ордена Святого Пантелеймона шляхом таємного голосування визначило переможців в 11 номінаціях. Серед них є і два представники Львівщини.

У номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві в охороні здоров’я» переможцем став професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, голова Світової федерації українських лікарських товариств Андрій Базилевич.

Професор Андрій Базилевич

У номінації «Взірець служіння суспільству» найкращою визнано голову Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров' я сестру Севастіану Карвацьку.

Сестра Севастіана Карвацька

Нагадаємо, у першому етапі конкурсу взяли участь близько 450 претендентів з різних областей України. У кожній з 11 номінацій обрали чотирьох найкращих і передали їх кандидатури на розгляд Поважній Раді для голосування. Шестеро медиків з Львівщини потрапили у фінал конкурсу.

До слова, Cв. Пантелеймон вважається одним із перших християнських великомучеників. За фахом він був лікарем, який робив багато добрих справ, лікував бідних та знедолених. Пантелеймона також вважають покровителем лікарів й усіх медичних працівників.