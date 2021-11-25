Ввечері 25 листопада у Львові затримали двох вандалів, які спаплюжили польський військовий меморіал, що є частиною Личаківського кладовища і більше відомий під назвою «Цвинтар орлят». За даними ZAXID.NET, ще одному учаснику провокації вдалося втекти.

Наразі відомо, що провокатори встигли зіпсувати частину меморіалу стилізованими малюнками синьо-жовтого і чорно-червоного прапорів та написами «Ляхи» і «За Степана Бендер» (через «е»).

Стилізовані синьо-жовтий і чорно-червоний прапори та написи «Ляхи» і «За Степана Бендер» (через «е») на одній зі стін Цвинтаря орлят (фото ZAXID.NET)

Наразі відомо, що затримали двох чоловіків – вони не місцеві, приїхали до Львова з Донеччини. На місці затримання працюють оперативники поліції та СБУ. Неофіційно в СБУ припускають, що провокатори діяли за прямими інструкціями російських спецслужб з метою спровокувати погіршення українсько-польських стосунків.

Інформацію про затримання двох невідомих на Личаківському цвинтарі уже підтвердила львівська мерія. «На польських військових похованнях чорною фарбою намалювали напис «За Степана Бендер» та синьо-жовті і червоно-чорні смужки фарбою зробили», – цитує директора Лучаківського цвинтаря Михайла Нагая прес-служба ЛМР.

За даними ZAXID.NET у правохоронних органах, усього провокаторів було троє, проте один втік. Затримані уже дали попередні свідчення – за їхніми словами, за провокацію їм пообіцяли заплатити, проте хто і скільки – нібито не знають, бо домовлявся із замовником їхній товариш, якому вдалося втекти. Усі є мешканцями Донецької області, приїхали до Львова вчора і відразу ж після виконання завдання мали виїхати з міста.

Варто зауважити, що інцидент у Львові відбувся на тлі схожої провокації у польському Кракові. Нагадаємо, що 6 листопада у центрі Кракова невідомий розмалював у кольори прапора України пам’ятник лідеру Другої Речі Посполитої Юзефу Пілсудському. Уже 15 листопада польська поліція повідомила про затримання винуватця вандалізму – ним виявився громадянин України. Поліції українець пояснив, що «отримав завдання спаплюжити пам’ятник Юзефу Пілсудському до 11 листопада, тобто до Дня Незалежності Польщі». Від кого він отримав таке завдання – поліція наразі не повідомила. Ще один українець, який також брав участь у цій провокації втік і перебуває у розшуку.

Інші провокації на Цвинтарі орлят

Польський військовий меморіал не вперше стає об’єктом провокацій. Найбільше таких інцидентів сталось у 2018 році і майже усі вони були спрямовані на дві скульптури левів, які встановлені на цвинтарі і наразі закриті дерев’яними щитами.

Увечері, 13 березня 2018 року, поблизу Цвинтаря орлят невідомий кинув гранату. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

У 2018 році об’єктом серії нападів стали дерев’яні щити, які закривають двох левів на меморіалі. 28 липня група осіб спробувала зняти ці щити. Охоронці кладовища затримали одного з вандалів, ним виявився громадянин Польщі, який мешкає у Кракові. У листопаді того ж року близько 10 польських футбольних фанатів запалили фаєри на цвинтарі Орлят. Таким чином «Організація «Велика Сілезія» вшанували честь «найбільшим польським героям», які брали участь у боях за Львів. 5 грудня невідомі знову намагались зняти дерев’яні щити, які закривають скульптури левів. Через кілька днів, 9 грудня, четверо громадян Польщі спробували розбити ті ж самі щити, але усіх їх затримала поліція.

Після цих провокацій Львівська міська рада вирішила посилити охорону Личаківського цвинтаря.