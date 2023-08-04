До рук Китаю потрапили плани військово-морських навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні

Двох моряків військово-морських сил США заарештували за звинуваченням у передачі Китаю конфіденційних матеріалів національної безпеки. Про це у п’ятницю, 4 серпня, повідомляє Reuters із посиланням на американську прокуратуру.

Як повідомляється, 26-річного старшину Веньхен Чжао звинуватили у змові та хабарництві у зв'язку з отриманням майже 15 тис. доларів в обмін на фотографії та відео конфіденційної військової інформації США.Чжао звинувачують у надсиланні своєму китайському куратору планів військових навчань США в Індо-Тихоокеанському регіоні, електричних схем і креслень радіолокаційної системи на військовій базі США на Окінаві, Японія, а також відомостей про безпеку військово-морських об’єктів США.

Моряка ВМС США Цзіньчао Вея, вік якого не розголошують, звинуватили у змові з метою надсилання Китаю інформації про національну оборону США в обмін на тисячі доларів.Вея звинувачують у розкритті інформації про USS Essex, десантний корабель, де він служив, а також про інші американські військові кораблі, включаючи десятки технічних посібників із описом озброєння, силової структури та операцій Essex.

Помічник генерального прокурора Метт Олсен заявив, що внаслідок дій чоловіків важлива військова інформація опинилася в руках Китаю.

Видання нагадує, американо-китайські відносини залишаються напруженими впродовж багатьох років через низку питань національної безпеки та торгівлі. Сполучені Штати неодноразово звинувачували Китай у шпигунстві та кібератаках, але Пекін це звинувачення відкидав заявляючи, що і сам перебуває під загрозою з боку шпигунів.