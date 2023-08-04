Уряд Сполучених Штатів Америки не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

В американській адміністрації спростували повідомлення журналістів газети The Financial Times про плани працювати з Конгресом над тим, щоб у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї Тайваню закласти коштом у запит на новий пакет фінансової допомоги для України.

Зазначимо, що в опублікованому в середу, 2 серпня, матеріалі The Financial Times, йшлося про те, що Адміністративно-бюджетне управління США може включити подібне фінансування для Тайваню у разі, якщо Конгрес схвалить цей план. У публікації зазначалося, що Білий дім подасть відповідний запит у липні.

США підтримують Тайвань та надають йому військову допомогу, на тлі чого загострилося протистояння між Вашингтоном та Пекіном.