З маленькою пацієнткою уже все гаразд і вона вдома

У реанімаційне відділення ї Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру потрапила дворічна львів’янка, яка випадково з’їла таблетки від тиску «Каптопрес». На щастя, батьки відразу звернулися по медичну допомогу й лікарям вдалося вчасно провести комплекс дезінтоксикаційних заходів, повідомили 10 січня в лікарні.

Це сталося напередодні Різдва. Батьки дворічної Юліани побачили у руках доньки блістер з таблетками «Каптопрес», який батько випадково залишив на дивані. Кілька пігулок були подрібнені, а у роті маленької виднілись сліди від ліків.

«Наша донечка з народження гіперактивна, усім цікавиться і усе куштує на смак. Тож ми намагаємось не залишати на видноті ліки чи побутову хімію. Але у той день у мого чоловіка піднявся тиск, він прийняв ліки і вийшов з кімнати, забувши покласти їх в аптечку. Коли я побачила подрібнені ліки у руках Юліанки, то одразу викликала швидку», – повідомила мама дівчинки.

Дитину з підозрою на отруєння гіпотензивними засобами госпіталізували у реанімаційне відділення Центру.

«Ми стабілізували стан дівчинки, провели комплекс дезінтоксикаційних заходів, зокрема промили шлунок до чистих промивних вод, і розпочали інфузійну терапію. Маля почувалось добре, проявів гіпотензії не було, тож дитину у задовільному стані перевели у педіатричне відділення», – повідомив дитячий анестезіолог Павло Бодак.

Лікарі кажуть, що родина вчасно звернулася по допомогу, тож вдалось запобігти розвитку токсичності медикаменту і клінічним симптомам отруєння.

За словами педіатр-гастроентерологині Центру Ірини Лошак, головною небезпекою при отруєнні гіпотензивними засобами є різке падіння артеріального тиску та порушення гемодинаміки.

«Наслідки від отруєння ліками можуть бути різними – від легких і до летальних. Залежить, який препарат спожила дитина і в якій кількості. Це також стосується і мийних засобів (прального порошку, рідкого мила, відбілювача, ацетону), засобів гігієни і антисептиків, таблеток від шкідників (тарганів, молі і комарів) тощо», – попереджає лікар.

Щороку до Центру, де діє токсикологічний центр, по допомогу при отруєннях у дітей ліками звертається близько 50 дітей різного віку. У холодну пору, за словами лікарів, частішають випадки отруєння антипіретиками (парацетамолом), які використовують при лихоманці у дітей.

Тож медики нагадують: якщо у родині хтось вживає «серцеві» ліки, гіпотензивні препарати, психотропні чи заспокійливі засоби, треба подбати про те, щоб дитина не могла до них дістатись.