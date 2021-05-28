Операція з видалення пухлини дворічному хлопчику тривала майже три години

У Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ прооперували дворічного хлопчика з Чернівецької області, в якого діагностували велику пухлику легені. За розмірами вона була, як кулак дорослої людини. Такі пухлини зустрічаються не так часто. За останні три роки в ОХМАТДИТі – це другий такий випадок.

Батьки хлопчика, якому 2 роки і 8 місяців, помітили, що син постійно кашляє, у нього часто виникає задишка і змінився голос. Сімейний лікар, до якого вони пішли на консультацію, почув хрипи і скерував маленького пацієнта на рентген. А там і помітили новоутворення у правій легені. Хлопчика скерували до Києва, в Інститут раку, але батьки вирішили приїхати до Львова.

Хлопчика скерували на рентген, де і виявили пухлину

В ОХМАТДИТі хлопчику зробили комп’ютерну томографію (КТ), аналіз крові на онкомаркери. Аналіз показав, що новоутворення не є злоякісне. Дитячі хірурги проконсультувалися з онкологом і прооперували малого.

До складу операційної бригади увійшли завідувач Центру мініінвазивної хірургії Андрій Дворакевич, дитячі торакальні хірурги Роман Ковальський, Олег Ленів і Олександр Колодій, анестезіологиня Віра Приймакова і операційна медсестра Любов Горак.

Операцію розпочали ендоскопічно, з діагностичної торакоскопії, тобто хірурги завели камеру у плевральну порожнину і оглянули грудну стінку, плевральну порожнину і легеню. Хірурги побачили, що пухлина не дотична до легені, а розташовувалася у задньому межистінні. Вона стискала трахею і правий головний бронх.

«Більшу частину операції ми зробили ендоскопічно, але оскільки пухлина була велика, то ми відразу планували, що перейдемо на відкриту операцію. Вона була надто щільно припаяна до грудної стінки. При таких пухлинах доволі часто доводить відсікати ребра, бо вона була щільно зрощена з ребрами, але нам вдалося уникнути висічення ребер і повністю забрати пухлину», – повідомив ZAXID.NET Андрій Дворакевич.

Після операці ї пухлину відправили на гістологію. У хлопчика була гангліоневрома – доброякісна пухлина. Такі пухлини зустрічаються не так вже й часто. За останні три роки в ОХМАТДИТі це друга дитина з таким діагнозом.

З маленьким пацієнтом все гаразд, він вже поїхав на Буковину.