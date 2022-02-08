Один з грабіжників лише в січні вийшов з в'язниці

У Надвірній поліцейські затримали двох грабіжників 19 та 25 років, які пограбували перехожих. Двоє чоловіків, один з яких раніше судимий, напали на двох перехожих, побили їх та відібрали у них гроші та мобільні телефони. Грабіжників знайшли наступного дня, завдяки відео з камер спостереження.

Про затримання двох грабіжників у Надвірній прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила у вівторок, 8 лютого. Затримали їх після того, як у вихідні 5 і 6 лютого вони побили двох чоловіків та відібрали у них гроші і мобільний телефони.

«Правоохоронці опитали потерпілих та встановили наявність відеокамер. На підставі зібраних доказів поліцейські, 7 лютого, зупинили на одній із вулиць двох осіб, що підпадали під орієнтування. Йдеться про 25-річного і 19-річного мешканців Надвірнянського району, один із чоловіків раніше судимий за вчинення майнових злочинів і в січні 2022 року вийшов із місць позбавлення волі», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліцейські затримали чоловіків та під час поверхневої перевірки вилучили у них викрадені речі. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) ККУ.