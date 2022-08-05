На Львівщині двоє дітей потрапили до лікарні через укуси змій. Стан обох дітей – середньої важкості.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, 4 серпня 11-річного мешканця села Словіта Львівського району в ліву ногу вкусила змія. Хлопчика госпіталізували в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Ввечері цього ж дня 6-річну мешканку села Опарі вкусила змія. Її госпіталізували в реанімаційне відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні.

Рятувальники нагадують мешканцям Львівщини бути обережними та уважними, перебуваючи в лісі чи на природі, й взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві та кущах.

Побачивши змію, не варто панікувати, наближатися до неї чи робити різкі рухи, натомість необхідно спокійно відійти.