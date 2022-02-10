Грабіжників знайшли за 30 км від місця злочину

У Калуші двоє грабіжників 50 та 36 років викрали з припаркованого автомобіля 42 тис. грн. Власниця автомобіля викликала поліцейських, які через три години знайшли та затримали двох чоловіків за 30 км від місця злочину у селищі Богродчани. При обшуку у них знайшли докази крадіжки та частину викрадених грошей, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про крадіжку грошей з автомобіля у Калуші поліцейські отримали о 13:30 у середу, 9 лютого. Жінка повідомила, що покинула зачинену автівку на декілька хвилин, а коли повернулась, зясувала, що з авто зникло 42 тис. грн.

«Правоохоронці опитали потерпілу, ймовірних очевидців, переглянули камери відеоспостереження. Через декілька годин зловмисників вдалося затримати у Богородчанах. Підозрювані – 50-річний мешканець Івано-Франківська, який раніше судимий, та 36-річний громадянин Грузії», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

У їхньому автомобілі поліцейські виявили знаряддя для вчинення крадіжки та частину викрадених грошей. Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) ККУ. Максимальне покарання за вчинене до шести років позбавлення волі.