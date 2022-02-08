На домашнього насильника склали адмінпротоколи та відкрили кримінальне провадження за зберігання наркотиків і зброї

На Прикарпатті у селищі Заболотів поблизу Коломиї у помешканні 35-річного чоловіка поліцейські знайшли зброю та наркотики. Поліцейські приїхали на виклик жінки, яка заявила про домашнє насильство і виявили, що чоловік перебуває в стані наркотичного сп'яніння, проте він відмовився від перевірки у медзакладі та втік на автомобілі. На чоловіка склали адмінпротоколи за вчинення домашнього насильства та за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та відкрили кримінальне провадження за зберігання наркотиків і зброї.

Повідомлення про домашнє насильство у селищі Заболотів у Коломийському районі поліцейські отримали у понеділок, 7 лютого. Поліцейські виявили у 35-річного чоловіка наркотики і викликали слідчих.

«Поліцейські вилучили три пакетики і пластикову баночку з наркотичним засобом, який схожий на канабіс, саморобні пристрої для викурювання та стартовий пістолет з можливими ознаками переробки. Вилучене поліцейські направили на експертизу», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Також у чоловіка поліцейські виявили ознаки наркотичного сп'яніння, але він відмовився від медичного огляду, а на момент прибуття слідчих втік на автомобілі. В результаті патрульні склали на нього два адміністративні протоколи: за вчинення домашнього насильства за ч. 1 ст. 173-2 та за керування транспортним засобом у стані сп'яніння за ч. 1 ст. 130 КУпАП. За фактом вилучених наркотиків та зброї слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 263 ККУ.