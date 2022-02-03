Пожежа повністю знищила будинок, який підпалив 25-річний чоловік

На Прикарпатті у селі Старий Косів затримали п'яного 25-річного чоловіка, який підпалив будинок в якому перебували його батьки. Попередньо між ним і батьками виникла сварка, під час якої син вдарив ножем матір, а потім намагався спалити батьків у будинку. Вибратися з вогню батькам допомогли сусіди, які до приїзду поліції втихомирювали кривдника. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Повідомлення про пожежу у селі Старий Косів поліцейські отримали о 23:30 у середу, 2 лютого. «Поліцейські встановили, що загоряння сталося внаслідок того, що 25-річний чоловік, який проживав у будинку, розкидав у кімнатах пляшки із легкозаймистою речовиною. Напередодні між підозрюваним і його батьками виник конфлікт, у ході якого син схопив ніж і наніс колото-різані рани матері, а після цього вирішив спалити житло разом з батьками. Сусіди викликали поліцію та допомогли батькам вибратися з палаючого будинку, а до приїзду правоохоронців втихомирювали зловмисника», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Внаслідок пожежі будинок повністю знищений. Батьків госпіталізували у лікарню: у матері травми від ножових поранень, у батька – опіки тіла.

Слідчі затримали нетверезого чоловіка. У його крові виявили 0,74 проміле алкоголю, що в 3,7 раза перевищує норму. Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років.