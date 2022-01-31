Чоловік підпалив та пограбував кіоски на вул. Дзвонарській

У Калуші затримали 27-річного чоловіка, який пограбував та підпалив два кіоски на вулиці Дзвонарській. Чоловік проник у кіоски, розбивши вікно, а після того, як їх обікрав – підпалив. Як з'ясувалося, затриманий раніше судимий вже був судимий за крадіжки. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про підпал кіосків на вул. Дзвонарській в Калуші поліцейські отримали о 3 годині ранку у суботу 29 січня. Слідчі встановили, що невідомий чоловік розбив вікно та проник до середини кіоску, звідки вчинив крадіжку.

«Після скоєного зловмисник підпалив торговий заклад та з місця події втік. Внаслідок підпалу пошкоджено два кіоски, з людей ніхто не постраждав. Правоохоронці негайно розпочали оперативні заходи, щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

За декілька годин поліцейські встановили та затримали зловмисника за місцем його проживання. Ним виявився 27-річний калушанин. Чоловік уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Чоловіка слідчі затримали в порядку ст.208 ККУ. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) та ч. 2 ст.194(умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.