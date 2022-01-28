Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Івано-Франківську в реабілітаційному центрі під час сварки 34-річний чоловік вдарив ножем 28-річну знайому. Сварка сталась під час приготування їжі. Очевидець викликав медиків і поліцію та заспокоював нападника до їх приїзду. За скоєне нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Жінку з ножовим пораненням госпіталізували у лікарню.

Повідомлення про сварку підопічних реабілітаційного центру у Івано-Франківську, яка закінчилась ножовим пораненням, поліцейські отримали о 13:00 у четвер, 27 січня.

«Під час приготування обіду, виникла словесна перепалка між чоловіком і жінкою. У ході конфлікту 34-річний чоловік, мешканець Чернівецької області, накинувся з ножем на 28-річну жінку, мешканку Закарпатської області. Після скоєного очевидець викликав медиків і поліцію, а нападника заспокоював до їх приїзду», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Івано-Франківської області.

Патрульні, які прибули на виклик затримали чоловіка та передали слідчим. Жінку госпіталізували медики. І чоловік, і жінка були тверезі. Поліцейські затримали 34-річного чоловіка в порядку ст. 208 ККУ. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.