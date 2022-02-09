За рішенням Тлумацького районного суду чоловік заплатить 2,5 тис. грн штрафу та 858 грн за проведення судово-технічної експертизи

Тлумацький районний суд оштрафував місцевого мешканця за їзду із роздрукованими на принтері правами водія. Як вказано у вироку суду, Дмитро Олійник більше року їздив на «Жигулях», користуючись підробкою, доки це не виявили патрульні. Під час зупинки поліцією чоловік показав роздруковані права, однак правоохоронці помітили ознаки підробки. Під час судового розгляду Дмитро Олійник розкаявся та визнав свою вину, відтак суддя Надія Лущак призначила йому всього 2,5 тис. грн штрафу.

У матеріалах справи йдеться, що Дмитро Олійник у жовтні 2020 року познайомився у Тлумачі з чоловіком, який пообіцяв за 7 тис. грн виготовити для нього посвідчення водія категорій В, С. Для цього він надав свої паспортні дані та заплатив гроші. Отримавши підроблене посвідчення, Дмитро Олійник користувався ним з грудня 2020 року до січня 2022, доки його не зупинили патрульні поліцейські у селі Гарасимів, які під час перевірки документів і виявили підробку.

«Згідно висновку експерта, водійське посвідчення, видане на ім'я Дмитра Олійника, за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідає аналогічним документам, які виготовляються на «PC Ukraine 12.2020». Основні зображення, персональні дані, серія та номер бланку на наданому на дослідження посвідченні водія серії виконані за допомогою струменево-крапельного принтера», – йдеться у вироку суду.

Розглянувши матеріали справи, суддя Тлумацького районного суду Надія Лущак визнала винним Дмитра Олійника у користуванні підробленим посвідченням водія та у пособництві його виготовлення. За рішенням суду чоловік заплатить 2,5 тис. грн штрафу та 858 грн за проведення судово-технічної експертизи.На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.