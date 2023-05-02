Канадці Кайл Портер (ліворуч) і Коул Зеленко в Україні, грудень 2022. Обидва загинули в боях під Бахмутом 26 квітня

У боях під Бахмутом 26 квітня загинули громадяни Канади – 27-річний Кайл Портер та 21-річний Коул Зеленко, повідомило канадське видання CBC News.

Як йдеться в публікації, мешканець Калгарі Кайл Портер та Коул Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні. Канадські добровольці загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.

«Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули», – розповів CBC News командир загиблих військовослужбовців.

Раніше Портер і Зеленко служили у Збройних силах Канади, а перед приїздом до України пішли у відставку. Навесні 2022 року Портер працював у міській пошуково-рятувальній команді Харкова.

За інформацією видання, тіло Зеленка вдалося знайти і доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають. За неофіційними підрахунками CBC News, добровольці стали четвертим і п’ятим громадянами Канади, які загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення.