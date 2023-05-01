Російський наступ на Бахмут «зупинився» і «провалився»

За оцінками Білого дому, лише за останні п’ять місяців боїв у районі Бахмута Росія зазнала 100 тис. осіб втрат вбитими та пораненими. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує CNN.

Він зазначив, що за оцінками США, з грудня 2022 року було вбито близько 20 тис. російських військових. Половина з них належать до приватної військової компанії «Вагнер».

За словами Кірбі, оцінка базується на нещодавно розсекречених даних американської розвідки. Він додав, що російський наступ на Бахмут «зупинився» і «провалився».

Відповідаючи на запитання про перспективи очікуваного українського контрнаступу, Кірбі сказав, що не має наміру говорити з цього приводу від імені українських збройних сил, але додав, що США дали українцям «майже все, що вони просили» за останні тижні, і що це обладнання «дозволить їм мати те, що їм потрібно, щоб прорвати російську оборону».

Він також повідомив, що незабаром адміністрація Джо Байдена оголосить про черговий пакет зброї для України.

Нагадаємо, в ЗСУ заявили, що російські окупанти далекі від захоплення «дороги життя» з Часового Яру до Бахмута, якою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних.