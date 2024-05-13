За час повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 30 винищувачів Су-25

На Донеччині бійці Сил оборони збили другу авіаодиницю російських окупантів за день. Українські військові знищили штурмовик Су-25, який систематично обстрілював регіон, повідомили у прес-службі Генштабу в понеділок, 13 травня.

«На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25», – повідомили у прес-службі Генерального штабу.

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що літак збили бійці 110 окремої механізованої бригади. У прес-службі бригади підтвердили, що її бійці знищили Cу-25 та показали фото місця падіння штурмовика.

Місце падіння збитого 13 травня на Донеччині російського Су-25 / Фото 110 ОМБр

«Третій літак за два тижні! Нестримні зенітники 110 ОМБр продовжують лютувати. Сьогодні знищили ще один СУ-25 росіян. Не лише земля горить під окупантськими ногами, а й небо під їхніми літаками», – повідомили бійці 110 ОМБр.

Зазначимо, Су-25 – це радянський штурмовик, який з 1980-х років перебуває на озброєнні в армії Росії та Збройних сил України. Літаки цього типу призначені для авіаційної підтримки на лініях зіткнення. Су-25 можуть вражати як наземні та надводні, так і повітряні повільні цілі.

За підтвердженими даними, втрати штурмовиків Су-25 з початку повномаштабного вторгнення склали понад 30 одиниці. Востаннє літак цієї моделі збили 11 травня 2024 року.

До слова, вранці 13 травня на Донецькому напрямку українські захисники також знищили російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор», вартість якого складає 16 млн доларів. Збити російську авіаодиницю вдалося бійцям 47-ї окремої механізованої бригади. Ка-52 – російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.