Впродовж суботи, 8 жовтня, змії покусали на Львівщині двох людей. Один випадок трапився на Яворівщині, інший – біля Червонограда. Потерпілі –17-річний хлопець та 64-річний чоловік, повідомила прес-служба обласної ДСНС.

Ввечері суботи до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру було госпіталізовано хлопця 2005 року народження, якого у палець на правій руці вкусила змія. Юнак – мешканець смт Немирів, Яворівського району.

Того ж дня у Радехівську центральну районну лікарню госпіталізували чоловіка, 1958 року народження, жителя села Полонична Червоноградського району. Чоловіка, також за праву руку вкусила змія. Стан потерпілого – середньої важкості.

Рятувальники вкотре застерігають мешканців області бути обережними та уважними йдучи у ліс чи на природу. «Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують в управлінні надзвичайних ситуацій.