У селі Верхнє Синьовидне Стрийського району 20 серпня ввечері змія вкусила за руку хлопця 2008 року народження, його госпіталізували в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Стан дитини – середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до мешканців з проханням бути обережними та уважними у лісі і на природі у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі.

«Пам’ятайте, якщо ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. У ліс краще взувати високе, щільне взуття, що змія не прокусить», – застерігають рятувальники.

За це літо на Львівщині в реанімацію через укуси змій потрапило більше 20 людей, хоча постраждалих від плазунів може бути ще більше, адже не всі звертаються по медичну допомогу. Найчастіше випадки укусів змій фіксують у гірській місцевості Львівщини.