Двоє людей потрапили до реанімації після укусу змій

На Львівщині двоє людей потрапили до реанімації після укусу змій. Обидва випадки відбулися у неділю, 15 серпня. Постраждалі – мешканець Дрогобицького району та стриянка. Один випадок стався у Дрогобицькому районі, інший – у с. Нагірне Стрийського району.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, 15 серпня близько 16:30 у Бориславську міську лікарню госпіталізували мешканця с. Довге Гірське Дрогобицького району (Східницька ТГ) 1943 року народження, якого змія вкусила у праву руку. Стан пацієнта середнього ступеня важкості.

Ще одну пацієнтку після укусу змії доставили у реанімацію Сколівської лікарні близько 20:10. Жінку госпіталізували у стані середнього ступеня важкості. Змія вкусила мешканку Стрия 1961 року народження у гомілку правої ноги під час прогулянки у с. Нагірне Стрийського району.