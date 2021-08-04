У Чехії зіштовхнулись експрес та локальний потяг

У середу, 4 серпня, зранку у західній частині Чехії поблизу міста Домажліце зіштовхнулись два пасажирських потяги, унаслідок чого щонайменше двоє людей загинули, а 40 травмувались. Про це повідомляє чеський сайт Novinky.

Серед травмованих пасажирів семеро перебувають у критичному стані. За інформацією рятувальників, загиблими, імовірно, є машиністи обох потягів: швидкісного експресу, що, за інформацією Reuters, прямував з Мюнхена в Прагу, і локального пасажирського потягу Пльзень – Домажліце. На місці працюють рятувальники, поліція, є пожежний потяг і гелікоптери з інфрачервоними пошуковими пристроями для виявлення постраждалих. Поранених евакуювали у лікарні поблизу. Залізнична гілка, на якій сталась аварія, перекрита.

Причиною зіткнення пасажирських потягів, як сказав міністр транспорту Чехії Карел Гавлічек, могло стати те, що один з машиністів проігнорував опущений семафор і знак «Стоп» на роз’їзді Радоніце. Посадовець виїхав на місце аварії.

Додамо, що рік тому, у липні, поблизу Праги пасажирський потяг зіштовхнувся із поштовим поїздом. Тоді одна людина загинула, а кілька десятків травмувались. Влада говорила про те, що машиніст пасажирського потяга проігнорував сигнал про зупинку.

Аварія двох потягів у Чехії. Фото поліції Чехії

Аварія двох потягів у Чехії. Фото поліції Чехії