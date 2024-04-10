У середу, 16 квітня, в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулося засідання регіональної ради відзнаки «Орден Святого Пантелеймона у Львівській області», на якій визначили претендентів на почесну громадську відзнаку у галузі охорони здоров'я – «Орден Святого Пантелеймона», повідомив голова регіональної ради Олег Дуда.

Нагадаємо, нагорода «Орден Святого Пантелеймона» заснована у 2009 році. З 2017 року вона є найвищою громадською нагородою для медиків за професіоналізм і милосердя. Її ще називають «Оскаром» у медицині.

Цього року претендентів на цю нагороду було 22: 14 претендентів у номінації «цивільний медик» і 8 – у номінації «військовий медик».

Члени регіональної ради одноголосно підтримали двох кандидатів, які представлятимуть Львівщину у номінаціях:

1.За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» (для цивільних медиків) – Олег Фітькало, кандидат медичних наук, лікар-нарколог вищої категорії, лікар-психіатр, доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького. З лютого 2022 року він став до лав Збройних сил України, служив командиром мінометного взводу мінометної батареї. Отримав поранення, захищаючи Україну.

2. За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором (для військових медиків) – Юрій Скуратівський, полковник медичної служби, начальник клініки анестезіології, реанімації, інтенсивної терапії та детоксикації Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Медичних сил ЗСУ. Рятував поранених воїнів у боях за Луганський аеропорт.

Щороку у день Святого Пантелеймона найкращим медикам України вручають цю відзнаку за особливі досягнення та служіння людям.