У «польовій» нарколабораторії чоловіки виготовляли амфетамін

На Рівненщині двоє чоловіків облаштували підпільну нарколабораторію в лісопосадці за селом. Поліцейські вилучили звідти амфетамін та прекурсори [речовини, з яких виготовляють наркотики] на суму понад 1 млн грн.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, з червня по вересень цього року чоловіки купували та зберігали прекурсори, з яких пізніше виготовивляли амфетамін. Лабораторію із виробництва психотропів підозрювані облаштували у лісопосадці за межами села.

«В ході обшуків правоохоронці ліквідували "виробництво" та вилучили у чоловіків близько 1 кг психотропної речовини. Цього вистачило б на понад 6,5 тисяч доз і за цінами "чорного" ринку вартість цього товару перевищує 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час обшуків вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад 150 патронів, декілька гранат, бурштин та понад 200 тис. грн готівкою.

У прес-службі поліції Рівненщини додають, що організатором наркобізнесу є раніше судимий за збут наркотиків та крадіжку37-річний дубенчанин. До справи він залучив 40-річного жителя Дубенського району. Прекурсори та необхідне обладнання організатор під зміненими анкетними даними замовляв в інтернеті. Виготовлені наркотики збували на території Рівненської області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення наркотиків) та ч.2 та ч.3 ст. 311 ККУ (незаконне зберігання прекурсорів). У разі доведення вини зловмисникам загрожує від дев'яти до 12 років ув'язнення.