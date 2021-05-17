Автомобіль із чотирма українцями з’їхав з дороги та перекинулося

Автомобіль із чотирма українцями потрапив у ДТП в турецькій провінції Денілзі 15 травня. Унаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє – перебувають в лікарні. Про це повідомила речниця посольства України в Туреччині Ганна Шмик в коментарі «Громадському» в понеділок, 17 травня.

В результаті аварії загинули хлопець та дівчина 2000 року народження. Крім того, в реанімації із важкими травмами опинилися дівчина 1999 року народження. Легкі травми отримав хлопець 1997 року народження, який керував автомобілем. Суд попередньо встановив, що він не був винуватцем ДТП.

За даними турецького сайту Hurriyet, водій втратив контроль над авто, через що воно з’їхало з дороги та перевернулося. Сайт пише, що загиблі – Олександр Попов та Анастасія Пришко.

Про загибель своїх студентів написав і Інституті бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Голова студентської ради при Сумської ОДА в коментарі «Суспільному» повідомив, що травмовані – Владислав Зікрань та Анастасія Нестеренко – також студенти цього навчального закладу. Друзі загиблих сумчан оголосили про збір коштів для допомоги батькам молодих людей

Посольство України в Туреччині, як передає «Громадське», перебувають на зв’язку з родичами загиблих і постраждалих.