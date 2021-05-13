Легковий атомобіль Toyota, в якому перебували двоє журналістів, зіткнувся із вантажікою

Поблизу села Гайове на Полтавщині трапилося ДТП, в якій загинули оператор та журналіст телеканалу НТН. Їхній автомобіль зіткнувся із вантажівкою.

Поліція повідомляє, що аварія трапилася в четвер, 13 травня, пообіді. Легковий автомобіль Toyota зіткнувся із вантажівкою Volvo. Унаслідок аварії водій та пасажир легковика загинули на місці.

Імен загиблих поліцейські не називають. Вони зазначили лише, що двоє чоловіків працювали на одному із українських телеканалів. За даними ТСН, йдеться про оператора Костянтина Худолія та журналіста Володимира Непийпива, які працювали на телеканалі НТН.

Володимир Непийпиво та Костянин Худолій (фото ТСН)

На місці аварії працюють слідчі, вони встановлюють її причини та обставини.