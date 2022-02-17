Підлітки спочатку робили закладки по місту, а потім клієнтам надсилали координати

У Калуші патрульні поліцейські виявили у двох підлітків 14 та 16 років згортки з наркотиками для закладок. Поліцейські зупинили юнаків під час патрулювання. Помітивши, що підлітки поводять себе підозріло, патрульні вирішили їх обшукати. Крім цього, поліцейські виявили ще сім закладок з наркотиками, які підлітки встигли розкласти на території Калуша.

Про двох підлітків, які розповсюджували канабіс у Калуші, прес-служба поліції Івано-Франківської області повідомила у четвер, 17 лютого.

«Інспектори патрульної поліції у Калуші зупинили двох осіб. Під час спілкування з працівниками поліції підлітки помітно нервували та поводилися підозріло. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у них згортки з речовиною, схожою на канабіс. Крім того, поліцейські виявили ще сім закладок з наркотичною речовиною, які підлітки встигли розкласти на території міста. Йдеться про мешканців Калуша віком 14 та 16 років», – повідомила прес-служба поліції.

Поліцейські з’ясували, що підлітки продавали наркотики через Telegram. Спочатку робили закладки по місту, а потім клієнтам надсилали координати, за якими можна було знайти закладку.

Наразі поліцейські вирішують питання про повідомлення підліткам про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.