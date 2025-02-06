Двох посадовців затримали під час отримання 10 тис. грн хабара

Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом посадовцям Держрибагентства, яких затримали на 10 тис. грн хабара від рибалки. Обвинуваченим призначили по 7,5 років увʼязнення. Про це повідомила 6 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, протягом березня-травня 2023 року заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області вимагали й отримували з рибалки хабарі за безперешкодний вилов риби. Також вони обіцяли не притягувати чоловіка до відповідальності у разі виявлення порушень.

Затримали обвинувачених під час одержання 10 тис. грн хабара.

Суд визнав посадовців винними в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та призначив по 7, 5 років увʼязнення з конфіскацією майна кожному. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.