Двоє посадовців Держрибагентства з Волині отримали 7,5 років тюрми за хабарництво
За гроші посадовці дозволяли безперешкодно виловлювати рибу і не звертали увагу на порушення
Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом посадовцям Держрибагентства, яких затримали на 10 тис. грн хабара від рибалки. Обвинуваченим призначили по 7,5 років увʼязнення. Про це повідомила 6 лютого пресслужба прокуратури області.
За даними слідства, протягом березня-травня 2023 року заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області вимагали й отримували з рибалки хабарі за безперешкодний вилов риби. Також вони обіцяли не притягувати чоловіка до відповідальності у разі виявлення порушень.
Затримали обвинувачених під час одержання 10 тис. грн хабара.
Суд визнав посадовців винними в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та призначив по 7, 5 років увʼязнення з конфіскацією майна кожному. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.