Двох посадовців під час отримання 10 тис. грн затримали 2 травня

Двох посадовців Держрибагентства з Волині затримали на хабарі в 10 тис. грн від рибалки. Слідство встановило, що гроші посадовці отримували неодноразово і натомість обіцяли не забороняти безперешкодний вилов риби та не притягувати чоловіка до відповідальності. Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, затримали їх 2 травня під час отримання чергової частини хабара.

За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали й одержували з чоловіка хабарі за безперешкодний вилов риби. Також вони обіцяли не притягувати його до відповідальності у разі виявлення порушень.

«У ході санкціонованих судом обшуків у оселях та службових кабінетах обох фігурантів вилучені кошти, одержані як неправомірна вигода. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про відсторонення їх від займаних посад», – йдеться у повідомленні.

Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара), яка передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.