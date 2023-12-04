Понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків

У понеділок, 4 грудня, під час проведення аварійних робіт на підземному газопроводі у Харкові стався зсув ґрунту. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

«4 грудня о 18:26 надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 р.н. Подія сталася на вул. Шевченка міста Харкова», – йдеться у повідомленні.

Понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати чоловіків, але після того, як дістали їх з-під землі, ті були без ознак життя, зазначили в ДСНС.