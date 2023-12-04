Із річки Луга чоловіка дістали рятувальники з володимирської частини

На Волині рятувальники дістали з річки Луга тіло потопельника. Як повідомили ZAXID.NET у поліції Волині, загинув 26-річний мешканець Володимирського району. За яких обставин це сталось, з’ясовує слідство.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, у неділю, 3 грудня, близько 18:15 до рятувальників надійшло повідомлення, що у річці Луга в парку Слов’янський помітили потопельника.

«На місце прибули рятувальники сьомої пожежно-рятувальної частини Володимира, які в спеціальних костюмах на надувному човні дістали тіло чоловіка. Обставини події та особу людини встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка дістали з водойми ввечері у неділю, 3 грудня

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що особу чоловіка вже встановили: це 26-річний житель Володмирського району. За яких обставин він загинув, поки невідомо. Водночас у поліції уточнили, що в розшук чоловіка не оголошували, відтак, він зник нещодавно.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ З приміткою «нещасний випадок» . Тіло направили на судово-медичу експертизу для встановлення точних причин смерті.