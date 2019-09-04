Двоє в'язнів втекли з миколаївської виправної колонії на Львівщині

З колонії втекли двоє в'язнів

Із колонії на Львівщині втекли двоє засуджених. Втеча відбулася у Миколаївській колонії №50, яка розташована на вул. Стуса у с. Заклад Львівської області. Як повідомив у себе на сторінці у Facebook депутат ЛМР та співробітник поліції Ігор Зінкевич, утікачі – 1999 та 1992 років народження.

«З Миколаївської колонії (№50) Львіської області - втекли засуджені: Буртовенко Віталій Андрійович 1999 року народженя, житель м. Києва по вул. В. Маяковського, засуджений 1.06.2017 року до 5 років за ст. 153 ч. 1 , ст. 187 ч. 1, ст. 70 ч. 1 і ст. 72 ч. 5. Прикмети: ріст до 170 см, світло-русяве волосся, очі – сині, татуювання на обох руках із написом «золото», на пальцях лівої руки цифри - «1» «9» «9» «9». Дмитрук Павло Васильович 1992 року народженя, житель села Лука Житомирської області , засуджений 19.04.2019 року до 3 років за ст. 309 ч. 2. Прикмети: ріст до 170 см., волосся чорне, очі - карі, на правій руці татуювання», – повідомив у себе на сторінці Ігор Зінкевич.

У відділі комунікації головного управління Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про те, що з колонії втекли двоє ув'язнених. Також у поліції повідомили, що втеча відбулася у вівторок, 3 вересня, близько 14:00.

Фото зі сторінки Ігоря Зінкевича

Також як зазначено у повідомленні Ігоря Зінкевича, є інформація про те, що о 22:30 замовляли таксі з Миколаєва до Києва та ще декілька напрямків, але відмовилися.

Як зазначено в інформації на Тюремному порталі, Миколаївська виправна колонія – колонія мінімального рівня безпеки, із загальними умовами тримання (для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк). Галузь виробництва – машинобудування. У 1967 р. на території с. Заклад Миколаївського району Львівської області було відкрито лікувально-трудовий профілакторій. У 1984 р. перейменовано у виправно-трудову колонію.