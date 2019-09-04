Під час затримання втікачів з колонії на Львівщині поранено поліцейського

Чоловіків затримали через добу після втечі

Поліцейські затримали двох втікачів Миколаївської колонії на Львівщині. Затримання відбулося близько 19:25 біля міста Жидачів. Проте під час оперативних дій поранено одного правоохоронця. Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління з питань виконання покарань.

«Завдяки взаємодії працівників кримінально-виконавчої служби Львівщини та Головного управління Національної поліції України у Львівській області виявлено та затримано громадян Дмитрука П.В. та Буртовенко В.А., які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в Миколаївській виправній колонії (№50) Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та напередодні скоїли втечу з одного із контрагентських об’єктів установи», — зазначено у повідомленні управління на його сторінці у Facebook.

У повідомленні вказано, що під час затримання один із працівників поліції отримав поранення. Його шпиталізували у лікарню. За інформацією речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, працівник Жидачівського відділення поліції Олег Франків отримав проникаюче ножове поранення грудної клітини. Його стан стабільно важкий.

«Поліцейський-водій чергової частини Жидачівського відділення поліції сержант поліції Олег Франків, перебуваючи поза службою, побачив біля мосту через річку Стрий неподалік села Межиріччя двох чоловіків, котрі підпадали під орієнтування. Поліцейський повідомив про незнайомців у відділок поліції, а сам підійшов до них, представився та запропонував пройти з ним у відділення поліції для встановлення осіб. Чоловіки відмовились і Олег Франків прийняв рішення про їх затримання. Зловмисники почали чинити опір і один із них завдав сержанту поліції удару ножем у ліву сторону грудної клітини, спричинивши проникаюче поранення», — повідомила Світлана Добровольська.

Втікачів затримали поліцейські, які прибули за викликом свого колеги. Затриманих доставлять до територіального відділу Національної поліції для відповідних слідчих та процесуальних дій. Додамо, що за втечу з-під варти передбачено позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, з колонії №50 у с. Заклад Миколаївського району Львівської області втекли двоє засуджених. Один з втікачів – 20-річний уродженець Києва, інший – 26-річний мешканець Житомирської області. Свій термін покарання вони відбували за зґвалтування та обіг наркотиків - відповідно п'ять і 3,5 років. На момент втечі двоє чоловіків працювали на місцевому підприємстві «Львівський сад», а в обід вівторка їх не виявили на робочому місці.