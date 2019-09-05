Поліцейський з Жидачівщини розповів, як із ножем у грудях затримав двох в’язнів-утікачів

Під час затримання злочинців, які втекли з Миколаївської виправної колонії у вівторок, 3 вересня, ножове поранення отримав правоохоронець, який самотужки намагався зупинити втікачів. Вони переховувалися за 20 км від тюрми, у якій відбували покарання за обіг наркотиків та зґвалтування.

«Тримав лезо руками, щоб вони не запхали ніж глибше», — перше, що згадує потерпілий поліцейський.

Поліцейський Олег Франків ввечері повертався додому після чергування. Поблизу домівки побачив двох підозрілих осіб. Молодики не могли чітко відповісти на запитання правоохоронця: хто вони і що тут роблять. Під час розмови Олег розгледів татуювання на пальцях одного з хлопців і зрозумів, що має справу з втікачами, яких напередодні оголосили в розшук. Про це чоловік повідомив своїх колег, а молодикам запропонував пройти у відділення поліції.

«Я дивлюся: хлопець ніж витягає з рукава і на мене наскакує. Я його відштовхую і ніж тримаю, за лезо тримаю. Інший злочинець підлітає і починає мені пальці відтискати, забирати ніж. Я починаю кричати, а вони мені рот затуляють. І в той момент я підняв голову, і вони підняли. Я почав їх скидати з себе і побачив, що хлопці біжать з групи швидкого реагування», — згадує деталі події поліцейський Олег Франків.

На підмогу виїхали два наряди правоохоронців — ті, що відпрацювали зміну і ті, що заступили на чергування. Саме це і допомогло колезі затримати втікачів.

«Буквально за дві хвилини, приїхавши на місце, вони виявили пораненого нашого працівника і двох чоловіків, які вже намагалися втікати, побачивши їх. Одного втікача було вже на безпосередній відстані від Олега затримано, а іншого догнали метрів через 200», — розповідає заступник начальника Жидачівського відділення поліції Володимир Фірман.

Поліцейські вирішили не чекати на карету швидкої допомоги і самостійно відвезли до лікарні потерпілого з сильною кровотечою. Медики кажуть, що Олегові пощастило, адже ніж міг зачепити серце.

«Травма непроникаюча. Звичайно, вона була небезпечна. Стан його зараз поза загрозою. Функції основних органів і систем задовільні. Йде на покращення», — пояснює лікар-анестезіолог Жидачівської міської лікарні Ярослав Юрків.

А от на горе-втікачів чекає покарання. Окрім термінів, які вони мали відбути у в’язниці за попередні злочини — зґвалтування та обіг наркотиків, додадуть ще як мінімум два: за втечу з колонії та напад на поліцейського.

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, з колонії на Львівщині втекли двоє засуджених. Втеча відбулася у колонії №50, яка розташована с. Заклад Миколаївського району Львівської області.