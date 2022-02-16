У Теребовлі двоє злодіїв розібрали дах з господарської будівлі, а через деякий час продали металочерепицю чоловіку з іншого району. Злодії скористалися ти, що власник приміщення довший час перебував за кордоном, а за будівлею ніхто не доглядав.

Про затримання чоловіків прес-служба Нацполіції Тернопільщини повідомила у середу, 16 лютого. Виявилося, що про злочин стало відомо лише тоді, коли господар повернувся з-за кордону і побачив, що над його приміщенням немає металевого даху. «До правоохоронців підрозділу поліції №3 в Теребовлі надійшло звернення про крадіжку. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності невідомих, які у його відсутність розібрали дах господарського приміщення та привласнили металеве покриття», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці знайшли причетних до крадіжки даху. Ними виявилися два мешканці Теребовлі. 43-річний та 39-річний чоловіки розповіли, що дах вирішили зняти через брак грошей. Вони зізналися, що продали покрівлю по оголошенні чоловіку з іншого району, а отримані кілька тисяч гривень розділили між собою і вже витратили.

Правоохоронці відомості про подію внесли в ЄРДР за ч. 2 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою). Чоловікам загрожує позбавлення волі до 5 років.