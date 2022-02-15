Одну з крадіжок злодії здійснили на парковці на вул. Слівенській

У Тернополі двоє чоловіків зі Львова сканували сигналізації і викрадали гроші та цінні речі з автомобілів. Крадіжки здійснювали вдень, коли власники паркували авто на стоянках і йшли по своїх справах. Поліція затримала підозрюваних за крадіжки грошей та особистих документів.

Останню крадіжку двоє львів'ян скоїли 11 лютого на вул. Слівенській. Поліція про злочин повідомила сьогодні, 15 лютого. Чоловік припаркував авто марки Citroen Berlingo біля магазину і пішов по продукти. Коли повернувся, то побачив, що автомобіль відчинений, а з салону зникли гроші та документи. Тернополянин про злочин повідомив поліцію. Суму збитків оцінив в більш як 17 тисяч гривень.

«Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження. Працівники карного розшуку встановили, щодо крадіжки причетні 53-річний та 42-річний уродженці Львівської області. Після того, як вони знову приїхали в Тернопіль і скоїли чергову крадіжку з машини, оперативники їх затримали», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці з'ясували, що чоловіки використовували спеціальний пристрій, яким сканували сигналізацію автомобіля, а коли власники авто відходили від машин, то злодії відкривали їх. З салону забирали лише гроші та документи. В поліції підозрювані розповіли, що вони раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, але за хуліганство.

За останні правопорушення чоловіки відповідатимуть згідно із ч. 3 ст. 357 та ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена у великих розмірах, та незаконне заволодіння паспортом або іншим важливим особистим документом). Їм обом оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Перевіряють оперативники причетність львів’ян і до інших аналогічних злочинів. Триває слідство.