Байден заявив, що Росія порушує суверенітет США

Росія робить спроби втручання в проміжні вибори в Конгрес США 2022 року, поширюючи дезінформацію щодо цієї теми. Про це заявив президент США Джо Байден, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Росія вже поширює дезінформацію з приводу виборів у 2022 році. Це відкрите порушення нашого суверенітету», – заявив Байден в ході виступу в Управлінні директора Національної розвідки.

Зауважимо, що у середині квітня США ввели нові санкції проти Росії. Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Серед них – кілька осіб та організацій, пов'язаних з «поваром Путіна» Євгеном Пригожиним.

З Вашингтону також вислали десять російських дипломатів.

США також вперше відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери «працювали на іноземну державу». Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії. Російська влада тоді відкинула звинувачення.