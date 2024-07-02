Багато ароматних трав, таких як м'ята, базилік або лаванда, відлякують хруща і його личинок

Хрущі здатні шкодити всі види рослин: дерева, овочі, фруктові кущі. Шкодять рослинам не тільки дорослі особини, а і їхні личинки-борозняки: вони підгризають коріння овочевих культур, плодових і декоративних дерев і чагарників, полуниці, газонної трави та навіть деяких бур'янів. Як боротись з хрущами і їх личинками без використання хімікатів, пише «Агромаг».

Природні вороги

У личинок хруща в природі є безліч ворогів, які із задоволенням їх поїдають. Це жаби, птахи та комахи-хижаки. Створіть сприятливі умови для їхнього проживання, наприклад, додайте пташині будиночки або обладнайте невеликі водойми.

Природні репеленти

Багато ароматних трав, таких як м'ята, базилік або лаванда, відлякують хруща і його личинок. Розсадіть ці рослини поруч із вразливими культурами. Таким чином ви урізноманітните літній стіл свіжими спеціями і вбережете город від ненажерливої навали.

Механічні бар'єри

Застосування механічних бар'єрів може ускладнити доступ личинок до рослин. Наприклад, створіть невеликі ями з лійкоподібним накриттям неподалік від грядок, бар'єри з сітки навколо стебел рослин для запобігання вторгнення личинок.

Сечовина

Сечовина може мати відразливу дію на деяких комах завдяки своєму запаху та хімічним властивостям. Але хрущ, як і його личинки, має специфічні пристосування, які дають йому змогу перетравлювати та переробляти харчові речовини, включно з сечовиною. Тому ефективність сечовини як репеленту проти личинок хруща сильно обмежена і перебільшена.

Йод

Йод використовується як репелент для багатьох шкідливих комах, включно з хрущем. Він має властивості, які можуть відлякувати комах від рослин і перешкоджати їхньому поширенню.

Один зі способів використання йоду для боротьби з личинками хруща полягає в розведенні препарату у воді та обприскуванні рослин. Для цього додайте кілька крапель і переконайтеся, що розчин ретельно розмішаний.Потім використовуйте розчин для обприскування рослин, особливо тих, які піддаються атакам хруща або його личинок.

Важливо зауважити, що використання йоду може мати як позитивні, так і негативні ефекти. Хоча він відлякує деяких комах, його недостатня або велика концентрації можуть нашкодити рослині.