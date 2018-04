Екс-депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков заперечив володіння українськими обленерго

Олександр Бабаков потрапив під санкції у ЄС та Канаді

Російський державний і політичний діяч, олігарх і колишній депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Олександр Бабаков заперечив володіння українськими активами. Про це він сказав «Громадському радіо».

«Я не володію ніякими активами. Це очевидно і факт. Причому років вже десять, п’ятнадцять», – сказав Бабаков.

На запитання про можливий продаж власності на території України, російський депутат теж відповів негативно. «Я не володію і не продав. Ви уявляєте, що таке депутат Дерджуми, який підробляє декларацію? Подивіться мою декларацію – там усе написано. Звідки ці інсинуації? Нічим вам допомогти не можу», – сказав він.

Про те, що значною частиною одинадцяти з 24 українських обленерго володіє колишній віце-спікер Держдуми Олександр Бабаков заявив старший науковий співробітник Євразійського центру «Атлантичної ради» Андерс Аслунд. Експерт назвав це серйозною проблемою національної безпеки України у сфері енергопостачання.

Аслунд також порадив українському керівництву заморозити активи Бабакова.

Олександр Бабаков – нині член Ради Федерації – представник від законодавчого органу державної влади Тамбовської області, заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

Група VS Energy – найбільший приватний гравець на енергетичному ринку в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова. VS Energy підконтрольні «Київобленерго», «Рівнеобленерго», «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленрго», «Одесаобленерго», «Чернівціобленерго», «Севастопольенерго». Група також має частку в «Миколаївобленерго» і «Хмельницькобленерго». Кінцеві бенефіціари VS Energy – росіяни Воєводін, Гінер, Бабаков та Шаповалов.

Олександра Бабакова в Україні, ЄС та Канаді було внесено до санкційного списку через причетність до окупації Криму Росією.