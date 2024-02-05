Олександр Кравчук керував заводом до 2017 року

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру колишньому директору Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Олександрові Кравчуку у зловживанні службовим становищем. За версією правоохоронців, екс-керівник підприємства переплатив за обладнання 880 тис. грн.

«За даними слідства, підозрюваний уклав у інтересах третіх осіб договір щодо постачання на завод більше ніж 20 електроприладів, необхідних для виробництва. Однак обладнання він придбав за завищеною на понад 880 тисяч гривень ціною, чим завдав державі збитків», – повідомили 5 лютого у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Екс-директору повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ). Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. У разі доведення вини, екс-посадовцю загрожує від трьох до шести років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та штраф.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, на зловживаннях викрили екс-директора Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу Олександра Кравчука. Він керував підприємством до 2017 року. Його звільнили за розтрату коштів на держзакупівлях. Згодом він виграв суд про поновлення на посаді та виплату йому майже 0,5 млн грн компенсації.