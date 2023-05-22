Підозри отримали четверо екс-керівників, які очолювали підприємство з 2018 по 2022 роки

Слідчі ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім директорам державного підприємства «Волиньвугілля», які у різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Правоохоронці вважають, що через дії керівників екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд грн. Про вручення підозр стало відомо у понеділок, 22 травня, після повідомлення прес-служби ДБР.

Як встановили слідчі, в 2018 році у «Волиньвугілля» завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт. Однак тодішній керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

«Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально. Впродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства», – йдеться у повідомленні.

Колишнім директорам повідомили про підозри за різними частинами ст. 240 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення). Додамо, що санкція статті передбачає максимум до шести років тюрми.

У прес-службі Офісу Генпрокурора додають, що наразі вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних з метою подальшого відшкодування заподіяної шкоди.