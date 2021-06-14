Сергій Верланов вважає, що ініційовані урядом податкові реформи матимуть нульовий ефект

Бюджетна декларація на 2022–2024 роки – важливий крок, на здійснення якого так і не спромігся жоден з попередніх урядів. Про це в авторській колонці «Новое время» написав екс-глава ДПС України Сергій Верланов.

Бюджетна декларація, пояснює Верланов, це документ, який визначає засади бюджетної політики, а також відображає показники державного бюджету на середньостроковий період. На її основі, в тому числі, розроблятися проект держбюджету на наступний рік.

За словами Верланова, передбачається, що доходи державного бюджету в майбутні три роки будуть лише трохи випереджати показники зростання споживчих цін, а це означає, зокрема, що уряд не буде вивидити економіку з тіні.

«З огляду на рівень очікуваного зростання ВВП, це означає, що Мінфін у своїх розрахунках виходить лише з простого органічного зростання доходів. У свою чергу, це вказує на відсутність в урядової команди реальних надій на поліпшення адміністрування або на детінізацію економіки та інше, а також опосередковано говорить, що очікується нульовий ефект від податкових реформ, ініційованих нинішнім урядом», – написав Сергій Верланов.

Хорошою новиною експерт вважає те, що не планується підвищення ставок основних податків, наприклад, податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб (+ військовий збір). Але погана нована в тому, що Мінфін також і не планує їх зменшення. Тобто 18% і 19,5% так і залишаться.

«З огляду на загальносвітовий тренд щодо зменшення податкового тиску на фізичних осіб і збільшення на корпоративний сектор, схоже на те, що Мінфін не налаштований робити різких рухів у цьому напрямку. Тому довгоочікуваної реформи оподаткування фізичних осіб, неодноразово анонсованої представниками різних гілок влади, до цих пір не існує навіть на папері», – зазначив Сергій Верланов.

Верланов вважає, що Мінфін повинен планувати реформи доходів уже на рівні Бюджетної декларації. Оскільки, за його словами, це буде говорити, як мінімум, про серйозність намірів. Зате сьогодні можна говорити лише про перерозподіл пріоритетів, а не про якісне поліпшення життя в Україні, підкреслив екс-глава ДПС.

За словами колишнього голови ДПС. Бюджетна декларація повинна була містити кілька сценаріїв. Мінфін повинен був показати своє бачення щодо податку з доходів фізичних осіб, корпоративного податку, акцизної та рентної політики, поліпшення адміністрування, детінізації тощо.