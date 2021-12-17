Василя Бурбу звільнили у серпні 2020 року, за кілька днів після провалу операції із затримання найманців ПВК «Вагнера»

Колишнього главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу звільнили зі Збройних сил України на підставі його ж рапорту. Про це він заявив у коментарі Liga.net.

За словами Бурби, 15 грудня міністр оборони Олексій Резніков підписав його рапорт на звільнення із ЗСУ. Рапорт було написано у вересні 2021 року. Екс-голова ГУР сказав, що тодішній голова Міноборони Андрій Таран не хотів його підписувати.

На той час, нагадав він, мало відбутися засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», на якому планували заслухати його показання, однак засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.

«Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран – ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У звʼязку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков – ред.) задовольнив, наказ підписано», – сказав Бурба.

Резніков у коментарі журналістам уточнив, що наказ № 660 про звільнення Бурби видано 9 грудня.

Василя Бурбу звільнили у серпні 2020 року, за кілька днів після провалу операції із затримання найманців ПВК «Вагнера». З 5 серпня 2020 року розвідку Міноборони очолює Кирило Буданов.

Хто такий Василь Бурба

Василь Бурба керував військовою розвідкою у той момент, коли готувалась спецоперація із затримання військових найманців приватної військової компанії «Вагнера», які воювали на Донбасі. Однак українські спецслужби вирішили перенести її на кілька днів, і спецоперація зірвалась: бойовиків затримали білоруські спецслужби і видали назад Росії.

Досі офіційно не відомо, хто винен у провалі операції.

19 листопада 2021 року екс-голова ГУР Міноборони Василь Бурба заявив, що 23 липня 2020 року отримав від делегованого президентом голови ОП Андрія Єрмака вказівку про перенесення фінального етапу операції із затримання «вагнерівців», частина з яких воювала на Донбасі, через що її, за його словами, було зірвано. Сам Єрмак цю інформацію заперечив.

17 листопада 2021 року міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.