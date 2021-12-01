Голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечив, що давав вказівку перенести операцію із затримання бойовиків російської приватної компанії Вагнера. Раніше про те, що спецоперацію переніс саме Єрмак, заявляв колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба.

«Я, звісно, не давав Бурбі жодних команд. Нам дорікають, що ми спочатку заперечували операцію, а потім визнали її. Я хочу це пояснити. Наголошу: жодної санкціонованої операції, про яку каже пан Бурба, не було. Немає жодної суперечності між тим, що ми говорили раніше, і що говоримо зараз. Я не відмовляюся від своїх слів», – сказав Єрмак в інтерв’ю агенції РБК-Україна.

Він додав, що було проведено таку операцію як документування бойовиків, «і це чудова операція, блискуче проведена нашою розвідкою». «Так ось, документування та розслідування злочинів тривало тривалий час і триває досі», – пояснив Єрмак.

Водночас він повідомив, що після того, як бойовиків затримали в Білорусі, її президент Олександр Лукашенко був готовий видати їх Україні, однак виявилося, що документів, які б дозволяли їх арештувати, немає.

«Наскільки мені відомо, після розмови президента Зеленського з президентом Лукашенком відповідні органи почали готувати документи. Планувалося, що генпрокурор полетить туди з цими документами. І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує. Навіть якщо припустити, що операція планувалася в такому шаленому вигляді, як каже пан Бурба – на підставі чого вони планували заарештувати найманців? Чому не були готові документи? У подібних ситуаціях необхідно дотримуватися процедур – зрештою, міжнародному співтовариству якось треба пояснити, на якій підставі проведений арешт», – сказав голова Офісу президента.

Зазначимо, що останні слова Єрмака дещо відрізняються від слів Лукашенка. Раніше він заявляв, що запитав «вагнерівців», куди вони хочуть потрапити – в Росію чи в Україну і вони, за словами Лукашенка, обрали Росію.

Нагадаємо, раніше колишній голова ГУР Міноборони Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак переніс спецоперацію із затримання «вагнерівців» від імені президента Володимира Зеленського.