Колишнього голову Служби безпеки України Івана Баканова не допитували у справах про державну зраду його колишніх підлеглих Олега Кулініча й Романа Дудіна. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Громадського», опублікованому у вівторок, 29 серпня.

Адвокат екс-очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, якого підозрюють у держзраді, повідомив, що його клієнт лише виконував накази тодішнього голови СБУ Баканова.

«Йому інкримінують, що начебто він самовільно залишив місце своєї дислокації і мав відправитися на пункт евакуації. Проте це була пряма вказівка, яку він виконував», – сказав адвокат Кулініча Дмитро Паламарчук.

Журналісти зазначили, що екс-керівника СБУ в Криму судитимуть за держзраду та заволодіння зброєю. За даними слідства, Кулініч (на той час – чинний офіцер з особливих доручень I категорії групи помічників та консультантів керівництва СБУ) співпрацював із ФСБ РФ, на початку повномасштабного вторгнення наказав особовому складу покинути місце служби, а пізніше – видав штатну зброю людям, які не мали стосунку до СБУ.

Своєю чергою екс-голові управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну також інкримінують державну зраду. За даними слідства, Дудін незаконно наказав спецслужбовцям покинути територію Харкова, створив умови для здачі росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце несення служби. 26 лютого він отримав наказ від Баканова «висуватися на Київ».

Дудін розповів, що із 24 до 26 лютого 2022 року він перебував у Харкові та виконував свої посадові обов'язки. 26 лютого 2022 року, за словами Дудіна, його вже в Києві залучали до «оборони урядового кварталу». А 28 лютого - відпустили назад до Харкова. Водночас ДБР заявляє, що Дудін виїхав до Києва самовільно та незаконно.

І Кулініч, і Дудін наразі перебувають у слідчому ізоляторі. «Громадське» також опублікувало повідомлення, які вони отримали від керівництва СБУ на початку повномасштабної війни.

В Офісі Генпрокурора «Громадському» повідомили, що Баканов не має статусу свідка у жодному із цих кримінальних проваджень. Однак за потреби його викличуть на допит як свідка.