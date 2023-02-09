Село Гряда розташоване за 10 км від Львова і зараз входить до Львівської громади

Колишнього голову Грядівської сільської ради, що біля Львова, Михайла Василину та двох підприємців землевпорядників підозрюють у незаконному відчуженні 22 га земель Національної академії аграрних наук України. Ці землі екс-голова та його спільники роздали у приватну власність, зокрема, своїм родичам та близьким, завдавши державі збитків на 69 млн грн.

Як повідомив у четвер, 9 лютого, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, до оборудки із землями Інституту біології тварин НААН України причетний екс-голова сільради, який наразі є депутатом райради, та двоє землевпорядників.

Під час розробки землеустрою щодо зміни меж села екс-голова сільради та його спільники безпідставно збільшили площу населеного пункту та незаконно включили туди землі державної власності, які були в постійному користуванні інституту.

Екс-голові сільради оголосили підозру (фото ДСР)

«Надалі вони поділили 22 га землі на менші частини та на підставі рішень сільської ради незаконно передали земельні ділянки неподалік Львова в приватну власність понад 200 громадянам. Серед «латифундистів» – родичі та близькі учасників оборудки. Внаслідок протиправної діяльності державі завдано понад 69 млн грн збитків», – йдеться в повідомленні департаменту стратегічних розслідувань.

Екс-голові сільради та двом підприємцям землевпорядникам повідомили про підозру за зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ). За клопотанням Львівської обласної прокуратури на земельні ділянки накладено арешт. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці не розголошують, на території якої сільради відбулася земельна оборудка. За даними ZAXID.NET, у земельних махінаціях підозрюють екс-голову Грядівської сільської ради Михайла Василину. Землі були роздані наприкінці його каденції перед приєднання села до Львівської громади.