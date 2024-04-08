Екс-кандидат у нардепи від «Партії Шарія» Геннадій Ніколайчук став головою кафедри військової журналістики у київському ВНЗ

Екс-кандидат в депутати від партії підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадій Ніколайчук, який наприкінці 2023-го був призначений начальником кафедри журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ), більше не очолює цю кафедру. Про це у понеділок, 8 квітня, з посиланням на власні джерела пише «Детектор медіа».

Як повідомляється, Ніколайчук зняли з посади «під тиском публічності». За даними джерел, керівництво ВІКНУ наразі проводить співбесіду з кандидатами на посаду начальника кафедри.

Крім того, на попередню посаду, а саме начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ, Ніколайчук не може повернутися, оскільки цю вакансію вже обійняв інший офіцер.

У прес-службі ВНЗ інформацію про зняття екс-соратника Шарія з посади не підтверджують і не спростовують. Згідно з офіційною відповіддю на повторний запит за підписом начальника ВІКНУ генерала Анатолія Шевченка, «надання подальших оцінок буде можливим після завершення службового розслідування».

Сам Ніколайчук на прохання про коментар попросив звернутися до нього пізніше.

Нагадаємо, що Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віце-президентом Федерації боксу Києва, раніше був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Він балотувався до Верховної Ради України від Партії Шарія у 2019 році під номером 20, однак тоді партія програла вибори, набравши всього 2,23% голосів. Сам Ніколайчук після цього став начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

8 березня стало відомо, що Ніколайчук став завідувачем кафедри журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.