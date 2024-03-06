Екс-кандидат у нардепи від «Партії Шарія» Геннадій Ніколайчук став головою кафедри військової журналістики у київському ВНЗ

Завідувачем кафедри журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ) виявився екс-кандидат в депутати від партії підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія Геннадій Ніколайчук. Про це у середу, 6 березня, пише «Детектор медіа».

Як повідомляється, Ніколайчук балотувався до Верховної Ради України від Партії Шарія у 2019 році під номером 20, однак тоді партія програла вибори, набравши всього 2,23% голосів. Сам Ніколайчук після цього став начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

На сайті ГО «Рух ЧЕСНО» збереглася інформація про його участь у парламентських виборах за списками «Партії Шарія». Окремо було зазначено, що під час дії воєнного стану доступ до матеріалів Центрвиборчкому закривають. Туди входять реєстри виборців, відомості про чинних народних депутатів, а також про кандидатів у депутати на виборах.

Після цього журналісти надіслали відповідний запит до вищого навчального закладу, у якому Ніколайчук став завідувачем кафедри журналістики, запитавши, чи передбачає посада обмежений доступ до державної таємниці. Джерела журналістів повідомили, що керівництво ВНЗ не знало про співпрацю Ніколайчука з Партією Шарія. У прес-службі вишу заявили, що розглядають ситуацію. За даними «Детектор медіа», через декілька тижнів після призначення Ніколайчука на посаду завідувача кафедри, 8 грудня 2023 року, він отримав звання полковника.

Сам Геннадій Ніколайчук є майстром спорту з боксу, віце-президентом Федерації боксу Києва, раніше був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.

Зазначимо, що 6 вересня 2022 року Верховний Суд заборонив діяльність Партії Шарія в Україні. Сам засновник партії блогер Анатолій Шарій оголошений в розшук і підозрюється в держзраді. З 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам Росії проводити спеціальні інформаційні операції проти України. Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія в «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» (ч. 1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років позбавлення волі.